Inserita in Politica il 26/11/2024 da Patrizia Carcagno EVENTO A.N.A.S. NAZIONALE TORINO La presidenza nazionale di A.N.A.S., nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024, terrà, presso la nuova sede di via Aosta n. 28 a Rivoli (TO), un incontro di coordinamento e monitoraggio e supporto rivolti a tutti i responsabili dei vari settori di attività e ai presidenti regionali.



I lavori avranno inizio venerdì alle ore 10:00 e si concluderanno sabato alle ore 19:00.



Sarà un importante occasione per fornire delucidazioni sugli aggiornamenti inerenti al Codice del Terzo Settore (L. 117/2017).



La mattina del venerdì saranno presenti rappresentanti della P.A. delle provincia di Torino e Regione per avviare un’attività di cooperazione e sinergia tra la rete e le P.A..



La giornata del sabato e del venerdì pomeriggio sarà dedicata all’approfondimento normativo inerente al codice del terzo settore e alla programmazione triennale nei settori di attività (sanità, formazione, cultura, sociale e inclusione).



Due giorni all’insegna dei valori della cooperazione, del dialogo e del lavoro di equipe, da sempre capisaldi indiscussi dell’operato della RETE ANAS.