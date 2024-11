Inserita in Politica il 21/11/2024 da Patrizia Carcagno I volontari dell’associazione ANIOC VERONA - Gruppo Vo.Dae sono arrivati a Valencia per prestare il loro aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione Da sabato 9 novembre i volontari dell’associazione ANIOC VERONA - Gruppo Vo.Dae ( affiliata ad ANAS ) sono arrivati a Valencia per prestare il loro aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione.

All’arrivo si sono recati presso il ristorante “La Cantina”, riadattato a centro di smistamento di cibo e materiale e come punto logistico dal quale partivano ogni mattina gruppi di volontari, a piedi i primi giorni dopo l’alluvione, poi fortunatamente la maggior parte dei luoghi si potevano raggiungere in auto o in pullman.

Questo giorno è stato dedicata allo scarico dei furgoni con tutto il materiale necessario per aiutare la popolazione, con una catena umana per svolgere tutto più velocemente. Molti di questi provenivano non solo da altre città spagnole ma anche dall’Italia.

La seconda giornata è stata quella più difficoltosa, in quanto tutti i volontari si sono recati a Benetusser, a 8 km dal centro di Valencia, per liberare una garage sotterraneo da fango e detriti , con pale e secchi per trasportarlo all’esterno dal momento che non erano disponibili delle motopompe.

Il terzo giorno si sono recati poco più in là, a Massanassa, e si sono dedicati alla sanificazione di una scuola agibile, in modo da rendere accessibili le classi per fare in modo che gli alunni potessero tornare a seguire le lezioni in presenza il prima possibile.

Il quarto giorno è iniziato con il proseguimento della sanificazione della scuola, e successivamente si sono spostati presso un’azienda di materassi dopo aver letto il loro annuncio sui social: l’intero piano terra coperto da una decina di cm di fango che, con l’aiuto di un’altre 30ina di volontari, sono riusciti a ripulire nel giro di poche ore.

I giorni successivi, purtroppo, a causa delle varie allerte meteo (arancioni e rosse), i lavori sono stati sospesi .

Il sesto giorno si sono recati a Paiporta il centro dell’alluvione, aiutando altri volontari già sul posto allo sgombero di fango da capannoni.



Un riconoscimento particolare va ai volontari dell’Anioc aps Verona: Adelino, Irene e Giacomo.