Inserita in Politica il 20/11/2024 da Patrizia Carcagno Pratica musicale, intercultura ed integrazione alla scuola Pappalardo di Castelvetrano I corsi a indirizzo musicale autorizzati con D. M. nel 1992 alla Scuola Media "Vito Pappalardo" di Castelvetrano oggi denominati "Percorsi a indirizzo musicale " con il D. I. 176/22, risultano parte di integrante dell´ offerta formativa dell´I.C. "Lombardo Radice - Pappalardo" diventato tale nell´a. s. 2014/2015 e si configurano come un progetto didattico e pedagogico di grande importanza che contribuisce al successo formativo dei discenti.

I percorsi a indirizzo musicale comprendono quattro classi di strumento e, precisamente, Flauto traverso, Chitarra, Pianoforte, Violino e le attività comprendono teoria e lettura musicale, lezione di strumento e musica d´insieme offrendo gratuitamente agli alunni una preparazione ricca di contenuti e di performances varie.

Se da un lato la pratica musicale singola e collettiva risultano essere una grande opportunità formativa , istruttiva ed educativa al fine di favorire la crescita globale del discente, dall´altro lato tale attività viene potenziata dalla musica d´insieme come metodologia didattica di grande valenza che negli anni ha permesso la formazione dell´orchestra scolastica "Vito Pappalardo" composta da circa 80 alunni. In questo contesto straordinario, che risulta essere un vivaio culturale di eccellenza per la comunità scolastica castelvetranese, il Dirigente Scolastico, prof.ssa . Maria Rosa Barone fa emergere come, considerato l’incremento della presenza di alunni provenienti da altre Nazioni ed altre culture, la pratica musicale favorisce la piena valorizzazione della persona umana nel rispetto della convivenza civile ma anche la piena integrazione di alunni diversamente abili costruendo, nell´insieme, un modello ineguagliabile di crescita sociale, culturale e di condivisione comune tra i preadolescenti.

Oggi i percorsi a indirizzo musicale sono guidati dai professori: Carlo Barbera, docente di Chitarra; Maria Zancana, docente di Pianoforte; Maria Teresa Clemente, docente di Violino; Francesco Federico, docente di Flauto traverso e coordinatore dei percorsi a indirizzo musicale