ALUNNI DELL'I.C. LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO PROTAGONISTI DELLE GIORNATE FAI D'AUTUNNO 2024 In occasione delle Giornate FAI di Autunno, la Dott.ssa Graziella Zizzo, responsabile della Sezione del FAI di Castelvetrano ha coinvolto la comunità scolastica in un'esperienza di visita di alcuni monumenti e del Centro Storico dei Castelvetrano.

L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, da sempre impegnato nella promozione della Pedagogia del Patrimonio e dell’Educazione alla Bellezza, ha subito dato l’assenso all’iniziativa ed in particolare il 18 e il 22 novembre alcuni alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi rivestiranno il ruolo di ciceroni per i loro compagni di classe (146 alunni) e per gli alunni della Scuola Primaria per le classi IV e V dei plessi dell’Istituto, Dante Alighieri, Lombardo Radice e Verga (147 alunni), oltre che per tutti coloro che vorranno visitare i luoghi scelti.

Oggi, per i giovani ciceroni è stata una esperienza nuova che ha permesso loro di mettere al servizio degli altri i saperi, oltre che conoscere e studiare l’architettura e la storia della Chiesa di San Domenico e della Chiesa dell’Assunta (Chiesa Madre) per raccontarla agli altri.

Gli studenti dell’Istituto coinvolti nelle due giornate saranno circa 300 e la visita sarà impegnativa non solo per i giovani ciceroni, ma anche per gli allievi visitatori che hanno studiato in classe i monumenti scelti; è stata per tutti una ineguagliabile opportunità di educazione tra pari, un’esperienza educativa nuova, che ha permesso di riscoprire il piacere dello studio finalizzato al racconto, davanti a un pubblico costituito dai compagni di classe e visitatori.

Le due giornate saranno anche un esempio delle attività di Educazione Civica svolte dalla scuola, come recita l’art.9 della Costituzione italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l´ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell´interesse delle future generazioni” e che sottolinea come il rapporto diretto fra cultura, ambiente, patrimonio artistico faciliti la crescita e lo sviluppo armonico e corretto della consapevolezza civica dei giovani.

Per chi non ha potuto partecipare il 18 Novembre, l’iniziativa sarà ripetuta il 22 e i giovani ciceroni dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo vi attendono nella Chiesa di S.Domenico (alunni del plesso Pappalardo) e nella Chiesa dell’Assunta (alunni del plesso Medi) per accogliervi e coinvolgervi in un viaggio emozionante nella bellezza dei siti e delle loro peculiarità artistiche e architettoniche.