Inserita in Politica il 18/11/2024 da Patrizia Carcagno Kevin è Justin protagonisti in Capitaneria. “Curiamo l´ambiente, un passo alla volta”! È grazie a questa iniziativa, svoltasi il

25 ottobre scorso alla riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, che due

curiosissimi ragazzi, Kevin e Justin, sono venuti a conoscenza con i compiti della

Capitaneria di Porto di Trapani/Guardia Costiera e con le attività da essa svolte a

tutela dell’ambiente. Dalla partecipazione attiva di Kevin e Justin a questo evento è

nata un’inattesa amicizia con il Comandante Guglielmo Cassone, tant’è che egli ha

fortemente voluto che loro si recassero in visita presso la sede della Guardia

Costiera di Trapani.

Così il 14 Novembre, Kevin e Justin, accompagnati anche dalla Dottoressa

Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline di

Trapani e Paceco, hanno bussato alla porta del Comandante che li ha accolti con

grande affetto. Ha così avuto inizio il giro itinerante. Erano così incuriositi che,

appena si sono recati in sala operativa, hanno subito adocchiato quelli che per loro

erano degli “walkie talkie”. In realtà si trattava di apparati portatili di comunicazione

VHF utilizzati frequentemente per i dialoghi con le navi. Benché per loro fosse un

gioco, si sono cimentati nell’effettuare alcune prove di comunicazione, riuscendo

comunque a seguire le corrette procedure per il contatto e dialogo tra diversi

interlocutori.

A seguire il Comandante li ha accompagnati a bordo delle motovedette della

Guardia Costiera che svolgono compiti di ricerca e soccorso in mare, ma anche di

pattugliamento costiero. Anche in questo caso l’interesse dei due ragazzi era alle

stelle, dato dalla novità del mezzo nautico e dalle numerose dotazioni di soccorso presenti a bordo.

L’incontro in Capitaneria si è concluso con l’omaggio da parte di Kevin e Justin

di una penna personalizzata al Comandante Cassone, il quale ha rinnovato l’invito

a tornare quando avrebbero avuto piacere.