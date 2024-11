Inserita in Politica il 15/11/2024 da Patrizia Carcagno Petrosino dal 22 al 24 novembre palcoscenico di LibrOrchestra, il Festival itinerante nazionale sull´infanzia. Dal 22 al 24 novembre, Petrosino sarà palcoscenico di LibrOrchestra, il Festival Itinerante Nazionale dedicato all’infanzia che promuove la musica, la lettura e l’arte come strumenti di inclusione sociale. Ideato a Verona nel 2021 dall’Atelier Elisabetta Garilli e dall’associazione LaFogliaeilVento, il festival porterà nella cittadina siciliana diverse iniziative culturali all’insegna della pace e della scoperta dell’eredità di Alberto Manzi.

L’obiettivo di LibrOrchestra è contrastare l’impoverimento culturale e creare una nuova comunità educante, a partire dalla prima infanzia. Attraverso la divulgazione della musica, della lettura e dell’arte visiva, il festival intende favorire l’inclusione sociale di studenti e famiglie in otto aree territoriali italiane.

“Siamo felici di patrocinare e ospitare a Petrosino l’ultima tappa del Festival nazionale itinerante LibrOrchestra. Tante le iniziative in programma che vedranno protagonisti i più piccoli. La musica, l’arte, la narrativa sono strumenti di inclusione e coesione sociale – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi - sono la linfa vitale per fare comunità educante a partire dall’infanzia e dal coinvolgimento delle famiglie. Un ringraziamento all’Atelier Elisabetta Garilli e all’associazione LaFogliaeilVento ideatori e promotori del Festival per aver scelto Petrosino e a tutte le associazioni locali e all’Istituto G. Nosengo per la sempre attiva e pronta collaborazione”.