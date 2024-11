Inserita in Sport il 13/11/2024 da Patrizia Carcagno Sport e Inclusione: Grande Partecipazione per i Laboratori del Progetto “Spor-ti-amo” all’I.C. “De Gasperi-De Vita” L’Istituzione scolastica “De Gasperi – De Vita” ha vissuto oggi un altro entusiasmante momento di partecipazione comunitaria. Si è svolto infatti presso il plesso di Terrenove - Bambina un nuovo appuntamento del progetto “Spor-ti-amo: Le Giornate dello Sport Inclusivo”.

L´evento ha visto una grande affluenza di bambine e bambini, genitori e nonni, tutti entusiasti nel partecipare a questa giornata dedicata all´inclusione attraverso lo sport.

In apertura, il Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta ha espresso il suo apprezzamento per la vivace partecipazione delle famiglie e dei piccoli atleti, sottolineando l´importanza di creare un ambiente in cui ogni bambino può esprimere la propria personalità e sviluppare relazioni significative. Ha evidenziato come eventi del genere incoraggino valori di rispetto e collaborazione, in linea con le proposte educative del Ministero dell’Istruzione.

La mattinata è stata caratterizzata da due momenti di incontro che hanno visto coinvolti, oltre alle bambine e ai bambini del plesso di Terrenove Bambina, anche alunne e alunni dei plessi Montessori, Ventrischi della scuola Primaria e una sezione della scuola dell’Infanzia del plesso Ventrischi Montenero. Durante le attività, i bambini hanno avuto l´opportunità di sperimentare il lavoro di squadra e il valore della cooperazione, riuscendo a creare un’atmosfera di gioia e condivisione.

"Attraverso il progetto Spor-ti-amo, abbiamo voluto condividere con il territorio l´importanza dell´inclusione." ha dichiarato il Dirigente Gulotta. "Essa costituisce per questa Istituzione scolastica una missione di cui siamo orgogliosi, finalizzata a valorizzare le potenzialità di ognuno e a promuovere la coesione sociale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione."



Questo evento ha dimostrato come lo sport possa fungere da potente strumento per unire le comunità, creando legami significativi tra studenti, famiglie e territorio. Il progetto “Spor-ti-amo” continuerà a coinvolgere sempre più ragazze e ragazzi in attività inclusive, promuovendo un’educazione ai valori civili, civici e sociali.