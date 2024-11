Inserita in Tempo libero il 13/11/2024 da Patrizia Carcagno Domenica a Marsala concerto a quattro mani con il Duo Valluzzi-Scafarella Domenica 17 novembre il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà un imperdibile evento musicale: il concerto del duo pianistico composto da Serena Valluzzi e Paolo Scafarella, due talentuosi pianisti originari della Puglia. I due Maestri, unendo le loro forze, daranno vita a un concerto a quattro mani che spazierà attraverso i secoli, dalla raffinata eleganza di Debussy alle sonorità folcloristiche ed evocative di Dvořák, fino all´intensità romantica di Rachmaninov. L´esecuzione di questo repertorio a quattro mani rappresenta una vera e propria sfida per i due pianisti pugliesi. La perfetta sincronia, l´amalgama timbrica e l´unione delle sensibilità saranno elementi imprescindibili per regalare al pubblico un´esperienza musicale di altissimo livello.



Il duo aprirà il concerto con la Petite Suite di Claude Debussy, composizione del 1889 che rappresenta uno dei massimi esempi del linguaggio impressionistico del compositore francese. I quattro movimenti della suite - Pastorale, Menuet, Ballet e Final - evocano suggestive atmosfere naturali, attraverso una tavolozza di colori sonori delicati e sfumati. A seguire, il duo Valluzzi-Scafarella si cimenterà nell´esecuzione di tre delle Danze Slave op. 46 e op. 72 di Antonín Dvořák. Queste composizioni, caratterizzate da ritmi incalzanti e melodie di chiara ispirazione popolare, rappresentano uno dei vertici della produzione pianistica del compositore boemo. I due pianisti avranno l´arduo compito di restituire tutta l´energia e il carattere folcloristico di queste pagine, trasportando il pubblico nell´affascinante universo musicale slavo. Il clou della serata sarà l´esecuzione dei Sei pezzi op. 11 di Sergej Rachmaninov. Questa raccolta, composta tra il 1896 e il 1903, rappresenta uno dei monumenti della letteratura pianistica tardo-romantica. I sei brani, ognuno dei quali esprime un differente stato d´animo, sono accomunati da un´impronta estremamente virtuosistica e da un´ampiezza di respiro davvero imponente. Valluzzi e Scafarella dovranno dimostrare tutta la loro maestria tecnica e la profondità interpretativa per restituire pienamente l´intensità e la complessità di queste pagine.



Il concerto del duo pianistico Valluzzi - Scafarella è il quarto appuntamento della seconda parte della Stagione Concertistica 2024 promossa dall´Accademia Beethoven di Marsala, presieduta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero che si conferma ancora una volta protagonista di primo piano nella promozione della cultura musicale sul territorio siciliano. Grazie alla lungimiranza del Maestro Lo Cicero e all´impegno dell’Accademia, il pubblico marsalese avrà l´opportunità di assistere a un concerto di assoluto rilievo, impreziosito dalla presenza di due talenti emergenti della scena pianistica italiana.