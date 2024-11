Inserita in Cultura il 12/11/2024 da Lisa Di Giovanni Recensione di "Nessuno si farà male" di Valeria Valcavi Ossoinack In “Nessuno si farà male” di Valeria Valcavi Ossoinack, la presenza di una pistola non implica automaticamente che sparerà. La Walther PPK del padre di Jean rimarrà silente, ma questo non significa che il pericolo e il dramma saranno assenti. Il romanzo si distingue per la sua capacità di tracciare una linea sottile tra bene e male, in un contesto dove le cattive amicizie e il bisogno di definire la propria identità sono centrali.



L’ambientazione è l’alta borghesia, viziata dal pregiudizio e ossessionata dall’apparenza. Il protagonista, Jean, è indirizzato dal padre Philippe Moreau verso un futuro predefinito, che comprende studi economici e la gestione della banca Marais. Tuttavia, la facciata di perfezione della famiglia Moreau è messa a dura prova da segreti e tensioni sotterranee. Sophie, l’amore di Jean, è una donna indipendente, capace di perdonare ma anche forte di spirito, rappresentando un´ancora di verità nella sua vita.



La storia svela la crudele realtà nascosta dietro la rispettabilità borghese, con la violenza domestica e l’ipocrisia che la caratterizzano. Al contrario, Rène e Omar, provenienti dai bassifondi di Parigi, rappresentano la realtà brutale della delinquenza e della miseria, mostrando come bene e male si intreccino strettamente.



La scrittura della Ossoinack è semplice e avvincente, tenendo alta la tensione dall´inizio alla fine. Il titolo "Nessuno si farà male" risuona come un´ironica promessa non mantenuta, mentre il protagonista Jean cerca di navigare in un mondo intriso di violenza e menzogne.



Genere: Romanzo (crimine)

Numero di pagine: 210

Anno di pubblicazione: 2024



