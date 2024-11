Inserita in Sport il 12/11/2024 da Patrizia Carcagno 53^ Maratona New York Cinquantacinque anni, triatleta, già Ironman nel 2022, fisico tonico e duri allenamenti

all’alba, ha partecipato alla sua decima maratona e lo ha fatto in grande stile scegliendo

quella iconica della “Grande Mela”.

Massimo Matera, ericino, ha tagliato il traguardo della 53^ edizione della Maratona di New

York 2024, tenutasi lo scorso 3 novembre, in 3 ore e 19 minuti e che ha visto la

partecipazione di quasi 52.000 runners provenienti da ogni angolo del mondo.

Per l’atleta della Cinque Torri Trapani, si tratta di un risultato importante che, dopo oltre 50

mezze maratone e oltre 9 maratone tra cui Firenze, Milano, Roma ed Amsterdam, segna un

nuovo capitolo a coronamento della sua carriera sportiva