Inserita in Politica il 08/11/2024 da Patrizia Carcagno EMOZIONI D´AUTUNNO TRA VINO E PAROLE DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 10:30 PASSEGGIATA SULLA VIA DELL´ACQUEDOTTO con Massimo Corvaglia tra poesia e storie autunnali.

L´aps Linea d´arte affiliata Anas e capitanata dalla Prof.ssa Loredana Albanese ha organizzato per i propri soci e loro ospiti, una giornata domenicale tra Arte Cultura e Natura per concederci un po´ di Relax nella sua struttura a Ceglie Messapica Casale Montedoro

Per la pausa pranzo potrai gustare un 𝐭𝐫𝐢𝐬 𝐝𝐢 𝐛𝐫𝐮𝐬𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐯𝐞𝐠𝐚𝐧 prodotti sul territorio [su prenotazione] oppure portare con te un cestino e un plaid per un piacevole picnic immerso nella natura. Non è consentito l´ingresso di bevande dall’esterno. Preghiamo di portare con se i rifiuti prodotti nel rispetto della location.

Il nostro 𝐚𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨 𝐰𝐢𝐧𝐞 & 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 sarà sempre a disposizione per offrirti un momento di conviviale relax!

Per i più piccoli sarà allestito uno 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ per disegnare le meraviglie autunnali, sotto la supervisione dei genitori.



𝐈𝐍𝐅𝐎:

•Contributo attività che include passeggiata con esperto, un bicchiere di vino o bevanda analcolica e cartoccio di castagne 15€ promozione soci ANAS € 12 .

•Contributo degustazione bruschettoni di formaggi vegani 7€ [solo su prenotazione entro il 20 novembre]

•Per i bambini sotto i 10 anni non è previsto contributo, avranno in omaggio solo il cartoccio di castagne.

•Parcheggio gratuito.

•Consigliamo abiti comodi, una giacca anti-vento, borraccia d’acqua

•La giornata si concluderà alle ore 17:00.



𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Contattare il +39 347 760 7401 o inviare l’email a casalemontedoro@gmail.com