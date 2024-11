Inserita in Tempo libero il 06/11/2024 da Patrizia Carcagno CHI LO SA?- SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE Doppio appuntamento questo fine settimana presso l’auditorium Anas Puglia in Via N. Colajanni n.27 (Bari)



Domenica 10 novembre alle ore 19:00 la scuola del 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐈𝐫𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 affiliata Anas presenta uno show unico dove… nessuno sa cosa succederà!



Gli allievi del secondo anno vi aspettano per una serata di puro divertimento, improvvisazione e caos creativo.



La Prenotazione è obbligatoria tramite EVENTBRITE



𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚: Contributo volontario



VENITE A SCOPRIRE CON NOI COSA SUCCEDERA´ !!