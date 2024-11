Inserita in Sport il 06/11/2024 da Patrizia Carcagno SPOR-TI-AMO: LE GIORNATE DELLO SPORT INCLUSIVO Grande entusiasmo per la prima giornata del progetto Spor-ti-amo, la giornata dello sport inclusivo col cuore, promossa dal Dirigente scolastico dell’I.C. “De Gasperi – De Vita”, Leonardo Claudio Gulotta e curata insieme ai docenti Federica Cappello, Valentina Vilardo e Filippo Licari, svoltasi giorno 31 ottobre 2024, nella palestra del plesso di Terrenove.

La manifestazione sportiva è stata aperta dal Dirigente scolastico, che nel ringraziare le famiglie intervenute, ha ribadito l’impegno continuo da parte dell’Istituzione scolastica che dirige a far sì che ogni alunna e ogni alunno abbiano il diritto ad esprimere pienamente la propria personalità e creatività, in un clima sereno e inclusivo, che ne favorisca la crescita umana, morale e civica. Ha, altresì, evidenziato, come lo sport ne costituisca un canale preferenziale, come indicano i diversi progetti e protocolli messi in atto a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che l’Istituzione scolastica inserisce ogni anno nella propria Offerta Formativa.

Infine, il Dirigente scolastico ha promesso agli astanti che questa è una delle numerose manifestazioni che l’I.C. “De Gasperi – De Vita”, si prefigge nel segno dell’inclusività e della legalità.

Successivamente, ha letto la nota dell’Assessora alle Politiche Sociali, Giuseppa Valentina Piccione, la quale, a nome del Sindaco On. Massimo Grillo, ha encomiato l’iniziativa dell’Istituzione scolastica, volta a mettere al centro il tema dell’inclusione.

Concluso il discorso del Dirigente scolastico, tre alunni hanno tagliato simbolicamente il nastro per dare inizio alle attività, coordinate dalle docenti Marta Calandrino, Giulia Denise Grillo, Valentina Lombardo, a cui ha fatto seguito l’ingresso dei piccoli campioni al suono dell’Inno Nazionale.

Sono state quattro ore di sport inclusivo, che hanno visto partecipi genitori, figli, nonni che si sono alternati in vari giochi sportivi, ai quali ha preso parte anche il Dirigente scolastico, che con il suo entusiasmo ha coinvolto tutti, alunne e alunni partecipanti e gli spettatori.

Il prossimo evento avrà luogo nella palestra del Plesso di Strasatti Nuovo.