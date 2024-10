Inserita in Politica il 30/10/2024 da Patrizia Carcagno FUTURI POSSIBILI PER PARTANNA L’avvio del processo di costruzione del PUG del Comune di Partanna con l’incontro previsto mercoledì 30 ottobre 2024, dalle ore 17, nel castello Grifeo.





Si tratta del primo appuntamento di presentazione alla città dei forum partecipativi che accompagneranno tutte le fasi del procedimento di formazione del PUG fino alla sua approvazione definitiva, composti da soggetti pubblici e privati portatori di reali interessi collettivi e dai rappresentanti degli ordini e collegi professionali “aventi specifiche competenze e responsabilità” in ordine alla formazione del piano.



L’incontro “Futuri possibili per Partanna” è organizzato dal Comune di Partanna in co-organizzazione con il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Trapani, l’Ordine degli architetti P.P.C., l’Ordine degli ingegneri, l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e l’Ordine regionale dei geologi di Sicilia.