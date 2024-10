Inserita in Politica il 29/10/2024 da Patrizia Carcagno RITARDARE LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE SAREBBE UN DANNO IMPERDONABILE VERSO CASTELLAMMARE i è tenuta ieri 28/10/2024 una seduta del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo avente ad oggetto: Il progetto dell´Impianto di depurazione della città di Castellammare del Golfo.



Alla riunione erano presenti anche il RUP della struttura commissariale del progetto del depuratore, Ing. Rosanna Grado, l’assessore regionale Turano e i deputati regionali Safina e Bica.



L’Ing. Grado ha spiegato in maniera estremamente chiara ed esaustiva come l’iter autorizzativo PAUR stia per volgere al termine e finalmente la città di Castellammare potrà vedere avviati i lavori di realizzazione di un progetto che aspetta da decenni. Il depuratore sorgerà in corrispondenza della strada di accesso al porto, interrato rispetto alla stessa, con l’unico inconveniente che la struttura del depuratore supererà di due metri il livello della strada attuale di accesso al porto. Il problema, da quanto riferito dal RUP, è superabile creando un raccordo della copertura del depuratore col piano strada, facendola passare la viabilità sopra la copertura (carrabile) del depuratore stesso.



Ebbene, seppure si avvicini finalmente un momento importantissimo per il futuro della città di Castellammare e atteso da decenni, siamo rimasti sconcertati nel sentire all’interno di quel Consiglio Comunale molti esponenti politici, con in testa l’Assessore Turano, chiedere l’interruzione dell’iter autorizzativo del progetto al fine di trovare un’altra localizzazione per l’impianto di depurazione.



Noi riteniamo che sia fondamentale arrivare ad ottenere l’approvazione del progetto, espletare le procedure di gara nel più breve tempo possibile, e individuare in corso d’opera eventuali correttivi ed opere di mitigazione dell’impatto visivo, anziché buttare a mare (è proprio il caso di dirlo) questo progetto, ripartendo da zero, col rischio di aspettare magari altri 10 anni per vedere realizzato il depuratore.



Come ha detto anche l’On. Dario Safina durante la seduta di Consiglio, si tratta di un progetto fondamentale per la salute del mare di Castellammare ma anche per lo sviluppo di tutto il nostro territorio e della nostra costa, non possiamo rischiare di perdere questa enorme occasione che ci si presente oggi.



Il Partito Democratico sosterrà l’azione dell’Amministrazione Fausto e del Consiglio Comunale, e sarà pronta a rendergli merito, se questa avrà il coraggio e la volontà di portare a termine un’opera che la città aspetta da troppo tempo.



Diversamente, se questo progetto verrà affossato e Castellammare verrà lasciata ancora senza un depuratore a tempo indeterminato, riterremo il Sindaco, la maggioranza che lo sostiene, ma anche l’Assessore Regionale Turano, responsabili di un danno imperdonabile, oltre che insanabile, verso la nostra città.