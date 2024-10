Inserita in Politica il 22/10/2024 da Patrizia Carcagno Gruppo CAMBIAMO sulle Recenti elezioni CAO Trapani E´ ormai trascorsa una settimana dalle elezioni della CAO Trapani.



A differenza delle passate tornate elettorali, quando è stata presentata una sola lista, gli elettori si sono trovati questa volta a dover scegliere tra due liste di colleghi, portando l´affluenza alle urne a percentuali mai toccate prima.

Questa grande partecipazione ha messo gli odontoiatri nella posizione di dover compiere una scelta estremamente ardua: da una parte la lista ETICA, dall´altra la lista CAMBIAMO.

Tra le due ha avuto la meglio la prima per una manciata di voti! (risultati dettagliati a fine testo)



Tuttavia, il risultato elettorale, che ha visto gli elettori dividersi quasi equamente nell´accordare una preferenza del 54% alla lista ETICA e del 46% alla lista CAMBIAMO, è chiaramente espressione di una necessità ancora parzialmente inespressa e/o insoddisfatta di rinnovamento.



Noi della lista CAMBIAMO siamo sicuri che tale richiesta verrà raccolta e valorizzata dai colleghi della lista ETICA, cosicché la "divisione" dei risultati elettorali non continui a trovare alcun corrispettivo nella quotidianità della vita professionale post-elezioni.

Al di là del nome di una lista, ciò che importa è un miglioramento concreto della vita professionale, con il conseguente beneficio che ciò apporta alla clinica e al Paziente, e siamo fortemente convinti che la collaborazione e la comunicazione tra colleghi rappresenti il modo più funzionale per ottenerlo.

Ci mettiamo per tale motivo a disposizione per condividere quelle idee, che hanno portato i nostri elettori a votarci, e quei progetti che hanno rappresentato parte integrante del nostro programma elettorale.



Come gruppo "CAMBIAMO" auguriamo al Presidente e ai componenti della Commissione Albo Odontoiatri un buon lavoro e ci complimentiamo con loro per aver avuto la meglio in una “competizione” elettorale estremamente combattuta.

Adesso che la competizione si è conclusa guardiamo al futuro, fiduciosi che la commissione farà del proprio meglio per il bene di tutta la nostra amata professione.



GRUPPO CAMBIAMO :

Alfonso Sciurba

Luciano Melodia

Francesco Cruciata

Alberto Quinci

Mara Crapisi





RISULTATI ELEZIONI CAO 2024:

Sanci Vito : 139 voti

Cerami Giuseppe: 138 voti

Cruciata Federico: 135 voti

Cangemi Giovanni: 131 voti

Accardo Silvestro: 129 voti



Cruciata Francesco: 120 voti

Quinci Alberto: 114 voti

Sciurba Alfonso: 114 voti

Melodia Luciano: 114 voti

Crapisi Marianna: 113 voti