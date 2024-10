Inserita in Sport il 22/10/2024 da Patrizia Carcagno 18 ottobre 2024: una nuova sfida avvincente tra genitori e figli all´Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita L´Istituto Comprensivo “De Gasperi - De Vita” ha tenuto il secondo evento del progetto "La scuola

nel cuore", il primo si era svolto qualche settimana fa nel plesso di Strasatti. Una giornata dedicata

alla celebrazione dei legami familiari attraverso lo sport.

La manifestazione del 18 ottobre 2024 si è svolta presso il plesso di Terrenove Bambina, dove genitori

e figli si sono sfidati in un appassionante torneo di pallavolo, creando un´atmosfera di festa e

convivialità.

Il Dirigente scolastico, Leonardo Claudio Gulotta, ha aperto l´evento portando il suo sostegno e la sua

passione, unendosi a tutti i partecipanti e incoraggiando i team.

L´incontro ha visto i genitori sfidare i propri figli in un clima di divertimento e competizione

amichevole, rafforzando il legame tra generazioni e promuovendo valori fondamentali come la

cooperazione e il rispetto.

L´iniziativa "La scuola nel cuore" si inserisce perfettamente nella missione educativa dell´Istituto,

finalizzata a favorire i rapporti tra scuola e famiglia e a sostenere un senso di comunità. Le famiglie

hanno risposto con entusiasmo, dimostrando grande coinvolgimento e apprezzamento nei confronti

dell’operato del Dirigente scolastico e del suo team di docenti.

In questi due mesi, dall’inizio del nuovo anno scolastico, Leonardo Claudio Gulotta ha cercato di

creare all’interno e all’esterno del neo nato Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita” un clima

propositivo di collaborazione e di entusiastica partecipazione tra tutti i componenti del sistema scuola

che dirige, personale scolastico e genitori.

I genitori hanno apprezzato l’attenzione rivolta alla salute e al benessere delle alunne e degli alunni e

l’entusiasmo e la presenza del Dirigente scolastico, il quale ha ribadito il suo impegno a organizzare

altri eventi di questo tipo, continuando a costruire un legame forte e duraturo tra la scuola e la

comunità, in un percorso educativo inclusivo e partecipativo.

Alla fine del torneo, tutti i partecipanti sono stati premiati con attestati di partecipazione, simbolo di

un evento che è andato oltre la semplice competizione sportiva. "La scuola nel cuore" è stata

l´occasione per divertirsi insieme, dare importanza all´attività fisica e consolidare i legami tra genitori

e figli.

Un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, così come al

corpo docente e al personale dell´Istituto per la loro organizzazione e dedizione.