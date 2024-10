Inserita in Salute il 18/10/2024 da Patrizia Carcagno COMMISSIONE MEDICO-SCIENTIFICA ANASPUGLIA All´indomani della prima conferenza medica tenuta dal dott. Antonio Di Gioia, dermatologo e flebologo non sento il dovere di dire ai nostri soci intervenuti a Capurso nella Biblioteca Comunale



"grazie" ma dire semplicemente "complimenti per aver utilizzato il vostro tempo per apprendere notizie di prevenzione e formazione"





Con piacere comunico che all´interno di Anas Puglia si è costituita una Commissione Medico-Scientifica composta dai nostri soci del settore medico che ogni mese terranno una conferenza dedicata ad un settore specifico.



La 1^ Conferenza tenutasi il 16 ottobre alle ore 18.30 c/o la Biblioteca Comunale di Capurso



il Dottor Antonio Di Gioia, Presidente dell´Accademia Italiana ed Internazionale di Flebologia Emodinamica (A.I.I.F.Em.)



ha parlato su un tema importantissimo:



LE VENE VARICOSE POSSONO SALVARTI LA VITA



la sala gremita di tanta gente o meglio di tanti Diversamente giovani



che hanno apprezzato e valutato positivamente il nostro operato.



Quindi vi aspetto al 2° appuntamento ancora più numerosi.



Per ulteriori informazioni 3277586556