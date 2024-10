Inserita in Tempo libero il 18/10/2024 da Patrizia Carcagno CIACK SI GIRA- CORSO DI CINEMATOGRAFIA CIACK SI GIRA un altro fantastico corso organizzato da ANAS PUGLIA



il corso dedicato alla CINEMATOGRAFIA .



Chi ama questo mondo sa che è fatto di mille sfaccettature e attraverso questa opportunità avrete la possibilità di conoscerle tutte. Il corso che si terrà tutti i mercoledì alle ore 19:30 nell’auditorium dell’ANAS Puglia in via Napoleone Colajanni 27 a Bari.



Al termine del corso ci sarà la realizzazione di un cortometraggio dove tu sarai protagonista!



Per l’iscrizione o per maggiori informazioni contatta il 3286310410