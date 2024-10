Inserita in Cultura il 18/10/2024 da Patrizia Carcagno DOCUMENTATA UN’ULTERIORE PARTE DI STORIA LILIBETANA: LA DOTT.SSA LAURA TUMBARELLO SI LAUREA CON UNA TESI SPERIMENTALE SUL RESTAURO DEGLI ARAZZI FIAMMINGHI Il 2 ottobre 2024 la Dottoressa Laura Tumbarello ha conseguito la Laurea Magistrale in Storia

dell’Arte con votazione 110/110, discutendo una tesi sperimentale sull’ultimo restauro degli arazzi

fiamminghi della Chiesa Madre di Marsala e sulla loro futura esposizione presso la Chiesa del

Collegio. La tesi verrà donata alla Chiesa Madre di Marsala ed alla Biblioteca Comunale “Salvatore

Struppa”, affinché tutti i cittadini interessati possano consultarla. Sarà un documento utile anche agli

studiosi che vorranno ampliare il documento, una volta avvenuta l’esposizione.

“La mia ricerca intende dare completezza alla letteratura esistente, tramite la quale ho potuto

scrivere un elaborato completo, per documentare ai cittadini il passato, il presente ed il futuro degli

arazzi fiamminghi” — afferma la Dottoressa Tumbarello — “Inoltre, spero che sia uno stimolo

affinché chi di dovere possa far tornare gli arazzi alla luce, perché sembrano essere caduti

nuovamente nell’oblio. L’augurio è quello di rivederli presto, senza ulteriori danni che potrebbero

essere causati da una conservazione prolungata rispetto a quella prevista. Gli arazzi fanno parte

della nostra identità culturale e spero che il nuovo Museo Diocesano possa godere dell’aiuto

economico degli Enti Pubblici e dei privati cittadini. La ricerca è stata curata con attenzione dal

relatore Prof. Sergio Intorre, ed è stata possibile grazie al grande aiuto del direttore dei lavori Arch.

Luigi Biondo, della restauratrice degli arazzi Dott.ssa Sonia Caccamo, della vicepresidente

dell’associazione Amici del Museo degli Arazzi Arch. Carla Maria Giustolisi, dell’Impresa Scancarello,

della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani con il Dott. Tommaso Guastella,

della Biblioteca Comunale Salvatore Struppa, della Biblioteca Sociale Otium, nonché dell’immensa

disponibilità di Sua Eccellenza Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, Don Marco

Laudicina e Don Marco Renda”.