Inserita in Tempo libero il 17/10/2024 da Patrizia Carcagno TENSOSTRUTURA PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE LA TRIBUTE BAND A LUCIO DALLA Il secondo evento organizzato dalla rete Anas Puglia sarà sempre SABATO 9 OTTOBRE ORE 21:00 PRESSO la Tensostruttura Parrocchia annunciazione in Via Lucarelli 130.



L’APS Annunciazione PRESENTA IL CONCERTO “LA SERA DEI MIRACOLI “ con Piero Rinaldi Tribute Band a Lucio Dalla.



Ci sarà un contributo simbolico di €.8.00 a sostegno delle attività della parrocchia



FIERI DELLA TUA PRESENZA!

Info. Prenotazioni : 📞 360.828513