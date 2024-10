Inserita in Politica il 17/10/2024 da Patrizia Carcagno Martedì 15 ottobre a Petrosino l’incontro “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

Si è svolto martedì 15 ottobre presso il Polivalente di Petrosino l’incontro “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

organizzato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.



Gli argomenti trattati durante l’incontro sono stati:

- RUNTS e Bilanci ETS

- Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.)

- Amministrazione Condivisa



Tante le associazioni del Terzo Settore presenti all´incontro da tutta la provincia di Trapani. Importante anche la presenza delle istituzioni con la partecipazione di diversi amministratori locali che hanno portato il loro contributo alla discussione.



"Abbiamo bisogno di costruire insieme un modello rinnovato di welfare in cui gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore lavorano insieme in sinergia. L´incontro di queste due dimensioni è fondamentale per individuare più duttilmente bisogni vecchi e nuovi e per costruire azioni e servizi sociali più efficaci e sostenibili - dichiara il sindaco Giacomo Anastasi - È una sfida che ci impongono comunità sempre piu divise e attraversate da disagi sociali ed economici; bisogni in continua evoluzione in una società sempre più liquida hanno bisogno di risposte sociali solide e nello stesso tempo capaci di leggere e interpretare vecchie e nuove vulnerabilità. Abbiamo un quadro normativo che ce lo consente e strumenti metodologici come la coprogrammazione e la coprogettazione che possono venirci in aiuto in questa direzione - conclude il sindaco - Ora si tratta di lavorare sulla consapevolezza di queste sfide e sulle nuove competenze di pubblico e Terzo Settore per renderli strumenti quotidiani di un nuovo Welfare innovativo e generativo al servizio delle nostre comunità e in particolare dei piu fragili e vulnerabili".