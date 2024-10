Inserita in Salute il 14/10/2024 da Patrizia Carcagno INCONTRO INFORMATIVO SULLA PREVENZIONE MERCOLEDI´ 16 OTTOBRE ORE 18:30 Crescendo è fondamentale conoscere le problematiche del nostro corpo e noi vogliamo scoprirle con te!

Ti invitiamo all´incontro che abbiamo organizzato Mercoledì 16 Ottobre alle ore 18.30 a Capurso, presso la Biblioteca Comunale "G. D´Addosio"

La prima conferenza la terrà il Dottor Antonio Di Gioia, Presidente dell´Accademia Italiana ed Internazionale di Flebologia Emodinamica (A.I.I.F.Em.)

L´invito, riservato a te e tuoi ospiti è gratuito su prenotazione.

Non mancare, questa opportunità è per la tua salute.

Anas Puglia è con te.

Invia subito il whatsapp di adesione al 3277586556