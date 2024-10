Inserita in Politica il 14/10/2024 da Patrizia Carcagno L’Unione Maestranze conclude con successo la partecipazione al TTG di Rimini 2024: Presentato il Brand “Riti della Settimana Santa” L’Unione Maestranze ha concluso con successo

la sua partecipazione al TTG di Rimini, la più importante fiera del

turismo in Italia. L’evento è stato l’occasione per presentare al mondo

il brand “Riti della Settimana Santa” e per avviare importanti

collaborazioni con operatori del settore e istituzioni.



Numerosi incontri B2B con buyer internazionali hanno permesso di far

conoscere le potenzialità turistiche legate ai riti della Settimana

Santa di Trapani. L’interesse dimostrato dagli operatori è stato molto

alto, aprendo nuove prospettive per la promozione di un turismo

esperienziale e di qualità.



"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti al TTG – ha

dichiarato Giovanni D’Aleo, Presidente dell’Unione Maestranze –. La

partecipazione alla fiera è stata un’opportunità fondamentale per far

conoscere il nostro progetto e per avviare un percorso di valorizzazione

dei riti della Settimana Santa come prodotto turistico di eccellenza.

Gli incontri istituzionali e con i buyer ci hanno confermato che siamo

sulla strada giusta e che il brand “Riti della Settimana Santa” ha un

grande potenziale."



Anche Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, ha espresso il proprio

apprezzamento per il progetto e per le prospettive future: “Il turismo

religioso legato ai riti della Settimana Santa rappresenta una risorsa

straordinaria per il nostro territorio. L’aeroporto di Trapani è pronto

a collaborare con l’Unione Maestranze e con tutti gli attori locali per

promuovere al meglio le potenzialità della nostra provincia. Il nostro

obiettivo è potenziare la rete di collegamenti e attrarre visitatori da

ogni parte del mondo, offrendo loro un’esperienza autentica e ricca di

significato.”



Grazie al TTG, l’Unione Maestranze ha potuto far conoscere al mondo un

aspetto unico e affascinante della cultura trapanese, aprendo nuove

prospettive per lo sviluppo del turismo religioso e culturale. Il

progetto si inserisce in un’ottica di promozione del territorio, mirando

a far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva e autentica

attraverso arte, fede, cultura e folklore.



L’Unione Maestranze si conferma, così, impegnata nella promozione

internazionale delle eccellenze trapanesi e, con il brand “Riti della

Settimana Santa”, punta a consolidare un turismo di qualità che possa

generare ricadute positive sull’economia locale.