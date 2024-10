Inserita in Politica il 11/10/2024 da Patrizia Carcagno CNA Trapani al TTG di Rimini per il terzo anno consecutivo: presentati due pacchetti turistico-esperienziali per valorizzare la provincia La CNA di Trapani partecipa per il terzo anno consecutivo al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante manifestazione italiana dedicata alla promozione del turismo mondiale. L’obiettivo è promuovere le eccellenze turistiche e artigianali della provincia di Trapani a livello internazionale.



All’interno dello stand nazionale di CNA, che si estende su un’area di circa 100 mq, i rappresentanti del territorio stanno incontrando buyers provenienti da tutto il mondo per presentare le attrattive della provincia, con un focus particolare sul settore agroalimentare.



“Quest’anno proponiamo due pacchetti turistico-esperienziali rivolti ai buyers internazionali – spiegano Francesco Cicala, Segretario di CNA Trapani, e Giuseppe Orlando, Presidente di CNA Trapani –. I pacchetti includono non solo visite ai principali siti turistici come le saline, ma anche esperienze uniche che raccontano l’essenza del nostro territorio, come la preparazione del cous cous o la lavorazione dei formaggi tipici. Coinvolgiamo caseifici, pastifici e cantine locali, offrendo così ai tour operator l’opportunità di vivere i sapori e le tradizioni della nostra terra in un singolare contesto paesaggistico e naturalistico.”



Il tour sarà sperimentato in prima persona dai buyers internazionali nel corso di una visita in provincia di Trapani, prevista da sabato 11 a lunedì 14 ottobre. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con le strutture ricettive e le imprese associate a CNA che hanno aderito al progetto.



“Si tratta di un’occasione imperdibile per attrarre nuovi flussi turistici nel nostro territorio – concludono Cicala e Orlando – Ogni anno lavoriamo per arricchire la nostra proposta. Riteniamo infatti che il settore turistico associato a quello dell´agroalimentare, che promuove le nostre eccellenze, possano fare sempre più da traino alla nostra economia. Invitiamo quindi tutte le imprese a unirsi a noi e partecipare a questo progetto, per perseguire questo fine insieme".