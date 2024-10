Inserita in Politica il 09/10/2024 da Patrizia Carcagno Il sindaco Francesco Forgione nomina due nuovi assessori: Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha proceduto oggi alla nomina di due nuovi assessori comunali. L’ingegnere Tommaso La Rosa e la dottoressa Maria Angela Corvitto subentrano ai dimissionari Monica Modica e Antonino Gentile.

“Con queste nomine, completiamo la Giunta per affrontare l’ultimo anno di attività amministrativa", dice il sindaco Francesco Forgione. “La scelta dei due nuovi assessori è di carattere tecnico. Maria Angela Corvitto, funzionaria del Comune di Alcamo, ha un’elevata competenza in bilancio e materie finanziarie, mentre l’ingegnere Tommaso La Rosa, residente da anni a Favignana, è un esperto tecnico che ci accompagnerà nella realizzazione dei progetti e l´avvio dei cantieri del PNRR, per dare un volto nuovo alle nostre isole".

"Sono profondamente onorato di essere stato nominato assessore e di poter servire questa comunità che amo e rispetto", ha dichiarato l’assessore Tommaso La Rosa. "Il mio impegno sarà totale, volto al bene del territorio e al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. Sono convinto che solo attraverso un dialogo aperto e una collaborazione fattiva con tutte le parti coinvolte, potremo raggiungere traguardi concreti e duraturi".

"Sono entusiasta di poter mettere a servizio della comunità la mia esperienza e competenza, con l´obiettivo di contribuire al progresso e allo sviluppo del territorio", ha detto l´assessora Maria Angela Corvitto."Credo fermamente che, con una visione strategica e un lavoro di squadra, potremo creare nuove opportunità per il futuro delle Egadi e per tutti i suoi cittadini."

Contestualmente alle nomine, il sindaco Forgione ha proceduto all´attribuzione delle deleghe:

Ignazio Galuppo (Vice Sindaco): Trasporti e mobilità, Isole, Cimiteri, Servizi ecologici e ambientali, Servizio idrico integrato, Personale, Sanità e politiche sociali;

Stefania Bevilacqua: Sport e politiche giovanili, Turismo e promozione del territorio, Pesca, allevamento e agricoltura, Servizi demografici;

Maria Angela Corvitto: Bilancio, Programmazione economia e finanziaria, Tributi, Contenzioso;

Tommaso La Rosa: Lavori pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Protezione civile.

Il sindaco Forgione ha mantenuto per sé le seguenti deleghe: Area Marina Protetta, Rapporti con il Consiglio comunale, Polizia municipale, Attuazione PNRR, Cultura e Pubblica istruzione, Associazionismo e volontariato, Attività produttive.