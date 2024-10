Inserita in Salute il 08/10/2024 da Patrizia Carcagno Un camper per informare sui disturbi del comportamento, una tavola rotonda e l’illuminazione di verde del castello a mare: Castellammare del Golfo aderisce alla “Giornata mondiale della salute mentale” Un camper per informare a scuola e centro città, un convegno con esperti e l’illuminazione di verde del castello: Castellammare del Golfo aderisce alla giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre di ogni anno.



Previste più iniziative di sensibilizzazione patrocinate dal Comune che si concluderanno con l’illuminazione di verde del castello, simbolo della città del Golfo, per sensibilizzare sull’importanza dell’attenzione alla salute mentale ma anche combattere isolamento ed emarginazione di chi vive disagi psicologici.





IL PROGRAMMA



Il programma delle iniziative del 10 ottobre prevede, alle ore 12, l’“Educativa di strada” nella scuola superiore “Piersanti Mattarella” con un camper dell’Asp, dove ci sarà un’equipe di esperti per l’iniziativa a cura del Ser.D (servizio per le dipendenze) di Alcamo, per sensibilizzare e prevenire le dipendenze da sostanze e da disturbi comportamentali.

Dalle ore 16 e fino a sera il camper sarà presente in centro città, ai “Quattro canti”.



Sempre il 10 ottobre, alle ore 16,30, nell’aula consiliare di corso Mattarella, una tavola rotonda per “Condividere buone pratiche per generare percorsi di speranza” a cura dell’associazione “Insieme si può”.

Ad aprire i lavori i saluti del sindaco Giuseppe Fausto e del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.

Introduzione di Mariella Marraccino, presidente dell’associazione “Insieme si può”.

L’incontro, moderato dalla psicologa Maria De Domenico, prevede gli interventi di esperti della salute mentale: Giuseppe Marchese (psichiatra), Luana Paziente (neuropsichiatra infantile), Brunella Barbara (psicologa), Pietro Rappa (sociologo), Rosaria Nicotra (sportello pastorale sociale della Diocesi di Trapani), Antonella Pugliesi (dietista), Denise De Luca (psicologa)



Alle ore 19 il castello a mare sarà simbolicamente illuminato di verde, il colore associato alla salute mentale.



IL SINDACO GIUSEPPE FAUSTO E L’ASSESSORE FABIANA NAPOLI



«Castellammare del Golfo ha una realtà associativa molto attiva sui temi della salute mentale e organizza più iniziative di inclusione e momenti di informazione sui disagi psicologici- affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai servizi sociali e pari opportunità Fabiana Napoli-. Aderiamo alla giornata perché le iniziative invitano a riflettere sull’importanza del benessere mentale ma promuovono anche la prevenzione e il sostegno a chi ha difficoltà, abbattendo i pregiudizi, mirando ad una cultura comunitaria davvero inclusiva».



LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE



La giornata della salute mentale, promossa dalla Federazione mondiale della salute mentale e supportata dall’Organizzazione mondiale della sanità, è stata istituita nel 1992 con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare sull’importanza della salute mentale, ma anche per sostenere chi vive disagi psichici e le loro famiglie.



Quest’anno il tema scelto per l’edizione 2024 è “It is time to prioritise mental health in the workplace” (“È tempo di dare priorità alla salute mentale nei luoghi di lavoro”)