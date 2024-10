Inserita in Tempo libero il 08/10/2024 da Patrizia Carcagno Ritorna a Favignana Dall´11 al 13 ottobre si terrà a Favignana la quarta edizione di “Inside the Island”, l´attesissima competizione di CrossFit che richiama ogni anno atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata dall´ASD Gianno Fitness Favignana con il patrocinio del Comune e la collaborazione di prestigiosi sponsor, è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

Il programma prevede anche quest´anno gare di resistenza e forza, con prove di bike, corsa, ginnastica e pesistica.

Sabato, a partire dalle ore 8.00, nel suggestivo scenario del lido Burrone, gli atleti si affronteranno in prove a corpo libero con l´uso di attrezzi in un contesto naturale unico. Nel pomeriggio, dalle 14.00, in Piazza Matrice si terrà una gara di pesistica, che vedrà i partecipanti sfidarsi in una prova di forza e tecnica. Domenica, a partire dalle 8.00, in Piazza Europa, gli atleti si cimenteranno in una prova mista che includerà esercizi di fitness e una gara in bicicletta. Nel pomeriggio, in Piazza Matrice, grande chiusura con una competizione multidisciplinare, che promette di offrire grande spettacolo e coinvolgimento per il pubblico.

La manifestazione, che è un vero e proprio Festival del fitness, si propone di coniugare la passione sportiva, la sostenibilità ambientale e l’educazione alimentare, promuovendo uno stile di vita sano ed eleggendo le Isole Egadi a territorio della salute fisica legata al movimento e alla qualità alimentare.

"Siamo entusiasti di ospitare per il quarto anno questo evento di grande importanza, che non solo celebra lo sport, ma promuove la partecipazione e uno stile di vita sano", dice l´assessore allo Sport Stefania Bevilacqua. "Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare delle Isole Egadi un centro di salute fisica, collegando il movimento alla qualità alimentare e alla sostenibilità ambientale".

In allegato per le televisioni un video con i momenti salienti dell´edizione del 2023.