Grande successo per Pescatori di Mazara all’EXPO G7 Agricoltura e Pesca. Cooking show, degustazioni, workshop hanno attirato oltre 10mila visitatori

Tutte le strade portano… allo stand Pescatori di Mazara. Così è stato all’EXPO G7 Agricoltura e Pesca tenutosi dal 21 al 29 settembre ad Ortigia, Siracusa. Tra i tanti curiosi, esperti di settore, imprenditori e istituzioni che sono passati a conoscere la storia e i prodotti dei Pescatori di Mazara, ci sono stati anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha più volte mostrato il suo apprezzamento per la freschezza del loro pescato e per l’impegno profuso dalla famiglia Genovese nella tutela del mare. Ad intrattenersi presso lo stand dei Pescatori di Mazara anche il celebre cantautore Al Bano.



“Il mare è una risorsa preziosa che va preservata con politiche comuni e sforzi condivisi – ha più volte sottolineato Antonino Genovese, armatore e CEO di Pescatori di Mazara. Serve una politica comune della pesca che coinvolga tutti i Paesi. Noi pescatori dobbiamo essere collaboratori attivi in questo processo. È fondamentale che siamo noi, in prima persona, a promuovere e valorizzare il prodotto che ogni giorno portiamo a terra”.



Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, Pescatori di Mazara ha fatto conoscere con interessanti cooking show non solo il sapore del famoso gambero rosso di Mazara, ma anche di tanti altri prodotti, presentati ogni giorno in differenti piatti della tradizione siciliana.



“Attraverso cooking show e laboratori sull’arte del retiere – ha raccontato Elisabetta Genovese, Sales Marketing Manager di Pescatori di Mazara – abbiamo raccontato la nostra terra, la nostra storia e cosa significa vivere come un pescatore. Oltre a far assaporare il prodotto, abbiamo voluto mostrare l´importanza del chilometro zero nella pesca: i nostri prodotti vengono pescati, abbattuti a bordo e immediatamente commercializzati, riducendo la filiera al minimo”.



L´EXPO G7 Agricoltura e Pesca ha offerto un´importante piattaforma di dialogo tra i principali attori del settore, ponendo l´accento sulla sostenibilità e sull´innovazione, temi centrali per il futuro della pesca e dell´agricoltura globale. Il contributo dei Pescatori di Mazara si è rivelato prezioso non solo per la qualità del prodotto esposto, ma anche per il messaggio forte di tutela del mare e della professione del pescatore, che rimane un pilastro insostituibile della tradizione e dell´economia siciliana.



