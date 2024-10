Inserita in Sport il 07/10/2024 da Patrizia Carcagno La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha promosso una “combinata” di due discipline: freccette e lancio della ruzzola La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha partecipato con grande entusiasmo al Trofeo Coni Estivo 2024, attualmente in corso in Sicilia. Gli atleti della Figest hanno preso parte alla sfida tra regioni in due storiche discipline: le freccette e il lancio della ruzzola, dandosi battaglia in una speciale combinata che ha celebrato la tradizione sportiva del nostro Paese.

Le gare hanno messo in risalto le eccellenze regionali, con momenti di grande sportività e passione. Alla fine della competizione, è stata la Regione Marche a trionfare nella classifica generale, seguita dalla Campania al secondo posto e dalla Sicilia al terzo.

Nella disciplina delle freccette questa la classifica finale degli atleti distintisi tra tutti i partecipanti: primo classificato Davide De Lisi (Veneto), secondo classificato Thomas Rao (Trentino), terzo classificato Giordano Spezza (Abruzzo).

Per il lancio della ruzzola, invece, nella classifica individuale si è imposto al primo posto Mauro Calafiore (Marche), al secondo Davide Salvo (Lazio) e al terzo Andrea Caprodossi (Marche).

Nella classifica finale per regioni, l´Emilia Romagna ha prevalso nella competizione di ruzzola, seguita dalle Marche e dalla Campania.

Il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l´importanza di mantenere vivi questi sport tradizionali: “I nostri atleti hanno dimostrato ancora una volta che i giochi tradizionali italiani sono portatori di valori importanti come la passione, la tradizione e la competizione sana. Congratulazioni a tutti i partecipanti e alle regioni vincitrici”.



Un sentito ringraziamento va anche a chi ha accompagnato e sostenuto la delegazione Figest in questa entusiasmante trasferta siciliana: Valeriano Vitellozzi, vice presidente vicario della Figest, e Catia Luciani, tecnico federale, il cui contributo è stato fondamentale per il successo dell´iniziativa.

Il Trofeo Coni Estivo si conferma così un importante appuntamento per valorizzare la cultura sportiva nazionale, e la Figest continuerà a lavorare per diffondere e promuovere le discipline tradizionali italiane nelle future generazioni.