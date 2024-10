Inserita in Politica il 04/10/2024 da Patrizia Carcagno Evasione carcere Favignana La UIL:Una sentenza che da fiducia a chi opera nelle periferie penitenziarie “ e questo il commento della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

alla sentenza di assoluzione del Comandante della Polizia

Penitenziaria d.ssa Silvia Lupo e dell´allora direttore, per

l´evasione di tre detenuti nel 2017 dal penitenziario Giuseppe

Barraco di Favignana”

“quante volte – dichiara Gioacchino Veneziano Segretario

Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia - come

sindacato nelle nostre visite nei luoghi di lavoro abbiamo

segnalato al DAP con apposite relazioni non solo le carenze di

organico di Polizia Penitenziaria, ma pure quelle strutturali,

ciononostante moltissime volte il silenzio dei vertici sono state le

risposte”

“questa sentenza – chiosa il leader della Uil regionale di

settore - apre una fase nuova, cioè che le segnalazioni di

improrogabili e necessarie attività di riparazione, rafforzamento e

irrobustimento dei sistemi di sicurezza nelle carceri devono

essere una priorità anche dai vertici del DAP”

“inoltre siamo soddisfatti – conclude Gioacchino Veneziano -

perché l´assoluzione decisa dai magistrati, sgombra anche

stavolta qualsiasi dubbio sull´onesta e sulla integrità

professionale e morale del personale del Corpo di Polizia

Penitenziaria, a volte condannato prima di una sentenza da chi

non conosce dinamiche e problematiche di questi operatori di

Polizia che operano dentro le carceri italiane”