Inserita in Cultura il 02/10/2024 da Patrizia Carcagno Giornata delle vittime dell´immigrazione a Castellammare del Golfo Castellammare del Golfo, 2 ottobre 2024– Giornata nazionale dell’accoglienza e della memoria delle vittime dell’immigrazione: il 3 ottobre, alle ore 10.30, nel cimitero comunale di Castellammare del Golfo, un momento di ricordo delle vittime dei naufragi a cura della commissione comunale pari opportunità con le associazioni Insieme si può, Metropolis, Trinart, il Cif, Centro italiano femminile e Amnesty international.



Saranno presenti rappresentanze degli studenti dei tre istituti scolastici cittadini: il polo statale superiore “Piersanti Mattarella, gli istituti comprensivi “Giovanni Pascoli” e “Giuseppe Pitre” e rappresentanti dei centri di accoglienza del territorio.



Anche quest’anno la commemorazione è prevista davanti il campo comune del cimitero comunale dove sono sepolti oltre trenta dei morti nei naufragi di Lampedusa e nel canale di Sicilia del 3 e 12 ottobre 2013.

Nel campo comune è stata posta una lapide marmorea in ricordo di tutti gli immigrati vittime di naufragi.



Alla presenza del sindaco Giuseppe Fausto e dell’assessore alle pari opportunità Fabiana Napoli, la commissione comunale pari opportunità presieduta da Mariella Marraccino, con le altre associazioni e gli studenti, ricorderanno il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, dove morirono 368 migranti.



Previsto un momento di preghiera ed una commemorazione laica, quindi un momento di riflessione dei rappresentanti delle associazioni partecipanti con gli studenti delle scuole.



Nel 2016 è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell´immigrazione per ricordare la tragica ricorrenza del 3 ottobre.