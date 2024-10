Inserita in Politica il 01/10/2024 da Patrizia Carcagno 40° anniversario della ricostituzione del 37° Stormo sulla base di Trapani. Il prossimo 1° ottobre il 37° Stormo festeggerà il quarantennale della sua ricostituzione su Trapani.

Lo Stormo nasce il 1° aprile 1939 sull’aeroporto di Lecce e partecipa alla seconda guerra mondiale

con i caccia bombardieri S.81 e BR.20 “Cicogna”. Al termine del conflitto è posto in posizione quadro

fino al 1° ottobre 1984, quando è stato ufficialmente ricostituito sul sedime trapanese per rafforzare

il fianco sud dell’Alleanza Atlantica. Da allora lo Stormo è pienamente inquadrato nella struttura di

sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, tramite

sistemi integrati sin dal tempo di pace con quelli degli altri Paesi appartenenti alla NATO; inoltre

fornisce i servizi di assistenza al volo a beneficio dell’aerostazione “Vincenzo Florio”, supporta gli

altri enti presenti sul sedime nonché il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria e garantisce le

attività di Protezione Civile, ospitando nel periodo estivo il rischieramento di Canadair per la

campagna antincendi.

Il 9 ottobre il 37° Stormo aprirà le sue porte ai colleghi, agli ex ed ai relativi familiari ed amici, agli

istituti scolastici per una manifestazione densa di emozione. La giornata inizierà con la cerimonia

dell’Alzabandiera Solenne e la Commorazione dei Caduti, a cui prenderanno parte le autorità

politiche, militari e religiose del territorio; seguiranno l’apertura di una mostra statica con diversi

velivoli in dotazione all’Aeronautica Militare e i decolli dimostrativi degli F-2000 in dotazione;

saranno inoltre allestiti diversi stand espositivi del 37° Stormo e delle eccellenze locali oltre ad

esposizioni di club motoristici ed esibizioni nel campo sportivo e artistico.

Sarà un evento celebrativo della storia, i valori e le preziose capacità messe in campo dal 37° Stormo

e dalla Forza Armata, sempre al servizio dei cittadini e delle Istituzioni: un cammino di passione e

dedizione, costruito su gloriose tradizioni e sull’altissima professionalità messa in campo ogni giorno

dagli uomini e dalle donne dell’Aeronautica militare.