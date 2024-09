Inserita in Tempo libero il 25/09/2024 da Patrizia Carcagno DOMENICA 29 SETTEMBRE INNAGURAZIONE ANNO SOCIALE 2024/25 Domenica 29 settembre alle ore 19:30 ci sarà il terzo evento organizzato da Anas Puglia presso Auditorium di via N.Colajanni 27 Bari .



L’evento sarà svolto per inaugurare ufficialmente la stagione sociale Autunno/Inverno 2024-2025.



Presenti alla serata 2 special guests :



Mariarosaria Lamonaca



Biagio Montaruli



L’evento è svolto in collaborazione con la band Aps Emozioni per Sempre “MINA E BATTISTI”.



Anche quest´anno è confermata la Rassegna Cover di Stelle magistralmente coordinata dal nostro Art Director Nino Losito.



Il contributo associativo per partecipare all’evento e di €.10.00 Con panzerotto e bevanda



Obbligatoria prenotazione tramite whatsapp al 3277586556