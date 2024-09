Inserita in Tempo libero il 25/09/2024 da Patrizia Carcagno ANAS IN TEATRO CON IL CORSO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ANAS Puglia insieme alle Aps affiliate vi invita a partecipare all’evento di IMPROVVISAZIONE TEATRALE che si terra OGGI MERCOLEDI 25 SETTEMBRE presso Auditorium di via N.Colajanni 27 ore 19:30 Bari.



L’evento permetterà di vivere un esperienza unica e di entrare a far parte di un mondo fantastico come quello del teatro, ricco di sorprese e colpi di scena .



L’evento è totalmente gratuito!



Obbligatoria la prenotazione tramite wzp 3277586556



Ricorda IL TEATRO E´ MAGIA!!