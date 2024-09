Inserita in Politica il 19/09/2024 da Patrizia Carcagno Automobilismo. La Sicilia al centro delle scene tricolori grazie al Trofeo Cave di Cusa di regolarità il 5 e 6 ottobre Campobello di Mazara (TP) 18 settembre 2024 - Il decimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS farà tappa in Sicilia in occasione del Trofeo Cave di Cusa, organizzato dall’ASD Cave di Cusa in programma il 5 e 6 ottobre. La competizione vedrà come quartier generale Campobello di Mazara nel Trapanese, cuore pulsante della specialità che da anni coinvolge e forma decine di appassionati della disciplina, divenendo una vera e propria fucina di talenti e di campioni. Un´edizione totalmente rinnovata rispetto a quella che ha già visto scendere per strada i protagonisti del Tricolore nel 2020. Molte le novità per questa edizione: un percorso di gara rinnovato con nuove prove, ben 78! Suddivise in 2 giorni di gara ed 1 Trofeo facoltativo aggiuntivo per un totale complessivo di 219,90 km. Le iscrizioni, aperte il 7 di settembre 2024, stanno già facendo registrare una massiccia partecipazione di equipaggi molti dei quali provenienti da oltre stretto, a caccia di preziosi punti del Tricolore 2024. La gara è valevole anche per il Campionato Siciliano di Regolarità.





Nelle due giornate sono previste oltre alla Power Stage iniziale con 3 Split, 75 Prove Cronometrate, 10 Controlli Orario e 1 Controllo a Timbro, cui segue la Targa Nino Buffa nella centralissima via Garibaldi a Campobello di Mazara con 7 P.C. concatenate. Inoltre nella giornata di sabato, gli equipaggi che volessero, potranno prendere parte alla gara di Regolarità Turistica su km 73,570 con 33 PC e 6 C.O.





Nel dettaglio il programma prevede: Il sabato mattina alle dalle ore 8.30 fino alle ore 12.00 sarà dedicato alle verifiche in via Garibaldi a Campobello di Mazara. Partenza alle ore 15.01 dal Lido Monnalisa a Tre Fontane e subito Power Stage. Secondo C.O. a Campobello dove partirà il Trofeo Cave di Cusa e poi tappa a Mazara del Vallo in contrada Gorghi Tondi sul lago Preola, per poi giungere a Torretta Granitola dove è previsto altro C.O. e tornare a Tre Fontane per un controllo orario ancora al Monnalisa. Dopo ancora un C.O. al Lido Monnalisa, si percorreranno le medesime prove ma all´inverso, ovvero da Tre Fontane a Torretta Granitola a Mazara del Vallo allo presso l’azienda Chiraema, dove è prevista una sosta con apericena e C.O. A Campobello alle 19.35 partirà la prova facoltativa della Targa Nino Buffa, colui che ha ideato la 12 ore in notturna. Al termine della prova vi sarà la premiazione della gara Turistica sempre a Campobello di Mazara.





Domenica 6 ottobre è in programma la seconda tappa che partirà alle ore 8.30 da Via Garibaldi a Campobello di Mazara in direzione Selinunte dove vi saranno le prime prove, per poi proseguire nell’Agrigentino a Montevago, dove sono programmate prove fino a Partanna. Dopo un breve C.O. si arriverà nei pressi dell’area archeologica dei templi di Selinunte.



Da lì partirà il secondo giro, uguale al primo per quanto attiene alle prove cronometrate cui seguirà un Controllo a Timbro a Castelvetrano davanti al teatro Selinus nel Sistema delle Piazze, per poi concludere l’ultimo C.O. a Campobello di Mazara al Moonlight dove è previsto anche il pranzo finale cui seguirà la premiazione.





“Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per il nostro territorio - spiega Giuseppe Greco, Presidente della Scuderia ASD Cave di Cusa - che ospiterà così un evento di rilevanza nazionale Per questa ragione stiamo lavorando per coinvolgere le più importanti realtà produttive e ricettive dell’area e consentire agli equipaggi di conservare un ottimo ricordo in termini di accoglienza e siamo fiduciosi, di gradimento delle prove. Abbiamo voluto allestire una competizione logisticamente appetibile per gli equipaggi che arrivano da oltre Stretto ragionando un programma disegnato anche in base agli orari orari e coincidenze del trasporto navale dei i traghetti da Genova, Napoli o Civitavecchia su Palermo il venerdì sera per poter giungere in Sicilia comodamente il sabato mattina e presentarsi tempo per le verifiche. Stessa cosa dicasi per il ritorno dato che la nostra gara terminerà domenica nella seconda mattinata. Sarà facile quindi per gli equipaggi muoversi dopo pranzo alla volta di Palermo e imbarcarsi in serata per far ritorno nelle proprie destinazioni d’origine”.





Aspetto non secondario del Trofeo Cave di Cusa è quello di consentire agli equipaggi che prenderanno parte anche alla Targa Florio Classica, in programma nei giorni a seguire, di preparare un’unica trasferta in Sicilia, di godere del fascino e delle bellezze dell’Isola e approfittare di un tecnico training in vista dell’ultima prova del Campionato italiano Grandi Eventi in programma dal 10 al 13 ottobre 2024.



Tutte le informazioni, l’elenco degli iscritti (che si accetteranno fino al 1 ottobre), il programma dettagliato sono già disponibili sul sito internet della competizione www.asdcavedicusa.it e su www.acisport.it.