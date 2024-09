Inserita in Salute il 18/09/2024 da Patrizia Carcagno L´Asp di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale dell´Alzehimer L´Asp di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale dell´Alzehimer prevista sabato 21 settembre 2024 con una iniziativa dedicata, la "Giornata della Salute".

In particolare, l´azienda sanitaria organizza un evento dedicato alla prevenzione del rischio cancerogeno, delle demenze e altre patologie croniche non trasmissibili, che si svolgerà a Villa Margherita (Trapani), dalle 9,30 alle 18,30 dove operatori dell’azienda sanitaria svolgeranno diverse attività di sensibilizzazione a contatto con la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e attivo in tutte le fasce d’età sia in ambito domestico che lavorativo.

“L’adozione di stili di vita salutari – ha detto il direttore generale Ferdinando Croce - ha un ruolo nel diminuire il rischio di sviluppare numerose forme di demenza. Con questo evento, che si pone nell’ambito delle attività del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, proseguiamo nell’opera di sensibilizzazione e di promozione delle attività della nostra azienda a favore della salute dei cittadini”.



Nel corso della giornata sono previsti screening gratuiti, tra i quali quelli di tipo cognitivo, oncologico, cardiologico e audiologico, per i disturbi alimentari, le dipendenze patologiche etc.

Inoltre, all´interno dei gazebi, sono previste le seguenti attività:

• promozione dell´attività fisica e avvio dei gruppi di cammino;

• sensibilizzazione sui corsi di accompagnamento alla nascita, sull´allattamento al seno e su altre tematiche relative alla maternità;

• manovre per la vita;

• sensibilizzazione sulla vaccinazione HPV e prenotazione delle vaccinazioni;

• prenotazione di visite di screening;

• informazione e comunicazione sulla donazione di organi e tessuti;

• sicurezza sul lavoro con dimostrazione del corretto utilizzo dei DPI per prevenire gli incidenti sul lavoro;

• informativa sui luoghi di lavoro che promuovono salute;

• prevenzione degli incidenti domestici e stradali;

• promozione della corretta alimentazione e della dieta mediterranea;

• prevenzione dell´obesità;

• principali fattori di rischio dei tumori modificabili attraverso un corretto stile di vita;

• prevenzione della sordità tramite esami specifici;

• prevenzione dell´ansia e della depressione.

Sono, inoltre, previste le seguenti attività complementari a cura dei partner coinvolti:

• Concerto di clarinetti a cura del Conservatorio "A.Scontrino" di Trapani (ore 17:30);

• attività di fitness e fisico-posturali;

• clownterapia;

• attività sportive (tiro con l´arco, ginnastica, pattinaggio);

• lettura ad alta voce;

• dama allenaMente