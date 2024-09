Inserita in Politica il 17/09/2024 da Patrizia Carcagno Inizia la scuola in Sicilia. A Marsala il nuovo Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita”. Inizia la scuola in Sicilia con un’importante novità per la città di Marsala.

Il 12 Settembre ha segnato l’avvio dell’anno scolastico del nuovo Istituto Comprensivo “De-Gasperi-De Vita”, che nasce dall’aggregazione della scuola “Alcide De Gasperi” e del V Circolo “On. Francesco De Vita”.

Questo cambiamento avviene in un contesto di dimensionamento che ha visto in tutta Italia l’accorpamento delle Direzioni Didattiche agli Istituti Comprensivi.

Il nuovo Istituto, sotto la guida del Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, si colloca così tra le realtà più grandi del territorio lilibetano con 1280 alunne e alunni, 200 docenti di scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado e 39 unità di personale ATA.

L’accorpamento delle due Istituzioni scolastiche porta con sé una lunga tradizione di impegno e dedizione alla formazione delle nuove generazioni, qualità che i Dirigenti ed il personale scolastico hanno sempre messo al centro della loro missione educativa.

Il Dirigente Leonardo Claudio Gulotta ha sottolineato il suo impegno a proseguire il percorso avviato negli anni facendo anche tesoro del progetto educativo portato avanti dalla Dirigente Vita D’Amico, al fine di mantenere viva e sviluppare la tradizione di eccellenza delle due Istituzioni scolastiche.

“L’Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita, anche in questo suo nuovo ampliato assetto, sarà un ambiente di apprendimento stimolante ed innovativo, capace di mettere al centro le studentesse e gli studenti e le loro esigenze” afferma il Dirigente Gulotta “per valorizzare le potenzialità di ciascuno, promuovendone una crescita integrale ed armoniosa”.

Per celebrare l’apertura del nuovo anno scolastico le bambine e i bambini sono stati accolti, alla presenza dei genitori, con un entusiasmante progetto “Un anno da campioni”. Ispirati dalle recenti Olimpiadi, gli alunni hanno partecipato ad una parata festosa, sventolando bandierine di tutte le nazioni.

Prendendo spunto dal motto olimpico “Citius, Altius, Fortius, Communiter” durante l’anno scolastico le studentesse e gli studenti sperimenteranno i messaggi di impegno e solidarietà che lo sport veicola.

Come afferma il Dirigente Gulotta, insieme al suo staff e a tutti i docenti “Desideriamo trasmettere alle nostre alunne e ai nostri alunni, l’importanza della comunità, oltre al rispetto delle regole e delle persone.

Il motto olimpico assume quindi un significato profondo, non solo in termini di tensione verso l’eccellenza, - conclude il Dirigente Gulotta - ma anche come invito a crescere insieme per costruire un mondo migliore, fondato sui valori dell’impegno e della collaborazione.”