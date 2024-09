Inserita in Politica il 12/09/2024 da Patrizia Carcagno LE VIE DEI TESORI 2024 La Prefettura di Trapani ha aderito al Festival "Le Vie dei Tesori " 2024, giunto alla XVIII edizione, rendendo fruibile il Salone di rappresentanza e il giardino del Palazzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei prossimi tre fine settimana di settembre: 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Le vie dei Tesori con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale come leva di sviluppo delle comunità, mettendo in relazione istituzioni, associazioni e realtà di eccellenza.