Inserita in Politica il 10/09/2024 da Patrizia Carcagno Grande successo per il convegno della CAO Trapani su pubblicità e informazione sanitaria rapani, 10 settembre 2024 - Si è tenuto sabato scorso 7 settembre, presso la sala conferenze dell´Ordine dei Medici di Trapani, il convegno organizzato dalla CAO Trapani (Commissione Albo Odontoiatri), presieduta dal Dott. Vito Sanci, sul tema "Pubblicità ed informazione sanitaria, Direzione sanitaria ed esercizio dell’attività tra professionisti". All´evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell´Ordine dei Medici di Trapani, Dott. Vito Barraco, e il Dott. Francesco Di Gregorio, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell´ASP di Trapani.



In una sala gremita, al limite della massima capienza, i relatori – Dott. Francesco Di Gregorio, Dott. Brunello Pollifrone, Dott. Andrea Senna e Dott. Andrea Tuzio, quest’ultimo consulente OMCEO Roma in legislazione sanitaria – hanno presentato delle relazioni approfondite e ricche di spunti, catturando l´interesse dei partecipanti su temi di grande attualità come la gestione della direzione sanitaria degli studi e la regolamentazione della pubblicità in ambito medico.



Al termine degli interventi, è stato aperto un dibattito che ha permesso ai medici e agli odontoiatri presenti di chiarire dubbi e confrontarsi direttamente con gli esperti su questioni normative e pratiche della professione. L´evento, accreditato con 5 crediti ECM, ha rappresentato un´importante occasione di aggiornamento e formazione per i professionisti del settore sanitario.



La CAO Trapani si è detta soddisfatta del successo dell´iniziativa, confermando la volontà di continuare a promuovere momenti di approfondimento e confronto su tematiche cruciali per il mondo sanitario.