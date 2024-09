Inserita in Politica il 09/09/2024 da Patrizia Carcagno IL PREFETTO LUPO INCONTRA IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TRAPANI Questa mattina, 9 settembre 2024, il Prefetto Daniela Lupo ha incontrato in Prefettura il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, Col. Mauro Carrozzo, già Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trieste.

Il Prefetto ha dato il benvenuto al Colonnello e gli ha rivolto i migliori auguri per la nuova esperienza professionale nel territorio trapanese, certa che proseguirà l’ottima intesa già sviluppata con il Colonnello Bottino, trasferito a Roma ad altro incarico, per il raggiungimento dei migliori risultati al servizio della comunità.