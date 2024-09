Inserita in Politica il 03/09/2024 da Patrizia Carcagno Si è conclusa la IV Edizione del Concorso nazionale di disegno NATALE È, indetta dall’Associazione benefica IL NOME È. L’Associazione benefica sostiene i bambini attraverso l’erogazione di corsi nelle discipline dello Yoga e delle Arti Marziali, per aiutarli a trovare il loro posto nella società, anche se appartenenti a famiglie in situazioni di difficoltà economica. Le iniziative intraprese finora tendono tutte al rafforzamento dell’identità del minore e alla valorizzazione dei talenti. Uno dei progetti più stimolanti è il concorso, giunto quest’anno alla quarta edizione, NATALE È, che permette ai bambini partecipanti (6-12 anni) di cimentarsi con l’espressione delle proprie emozioni tramite la creazione di disegni e, quest’anno, anche con veri e propri dipinti, grazie alla decenne Sofia De Santo, da Cosenza, che è stata premiata nel corso dell’evento online in diretta del 5 Gennaio 2024, alla presenza della giuria composta dal Presidente, l’artista Francesco Russo, dalla restauratrice Elena de Benedictis, in collegamento dalla Thailandia e dalla pittrice Lara Lamberti, esperta di arte emozionale, in collegamento dall’America LosAngeles. È possibile visionare la cerimonia di premiazione andata in diretta su Facebook pagina @associazioneilnomee.

Nel corso della live, la pittrice in erba è stata proclamata vincitrice d’eccezione al merito, con il suo dipinto su tela, per segnalare ad un pubblico più grande le capacità tecnico artistiche della bambina. Il tema assegnato per quest’anno ai partecipanti, TERRA E CIELO. Anche a Sofia va il Premio di un long weekend al Palazzo della Torre - Peschici.

1° Premio del Concorso NATALE È, assegnato ad Alessia Acinapura di 6 anni, Roma, che ha vinto una bicicletta, messa in palio da Professione casa Talsano, e un long weekend al Palazzo Della Torre - Peschici.

2° Premio - Chenuka Kaluperuma, di 8 anni, Roma.

3° Premio Luca Paris, di 7 anni, Roma.

2° e 3° hanno vinto un cofanetto di libri messo in palio dalla Social Media Marketing di Alessia Boccanfuso.

Roma quest’anno sul podio è protagonista grazie anche al grande contributo d’amore della Maestra Marina del Prete, della scuola primaria SS. Sacramento di Frascati (RM), per il sostegno ai bambini.

L’Associazione IL NOME È, presieduta dal Presidente Giuseppe D’Onghia, e dalla Presidente Onoraria donna Grazia della Torre, ha avuto la collaborazione dei partner Professionecasa di Talsano (TA), B&B Palazzo della Torre di Peschici (FG), Alessia Boccanfuso Social Media Manager-(TA), Ludicom – www.ludicom.it (FE) , Buonasera Taranto - www.tarantobuonasera.it, nonché la collaborazione di tutti i sostenitori, che scelgono ogni anno di destinare il 5×1000 a IL NOME È, firmando sulla dichiarazione dei redditi nell’apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e inserendovi il codice fiscale 90253640735