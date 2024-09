Inserita in Politica il 02/09/2024 da Patrizia Carcagno Egadi Estate 2024": il 13 settembre grande serata a Favignana con gli Swingrowers e il ballerino Mattia Zenzola Nell´ambito del cartellone "Egadi Estate 2024" promosso dal Comune di Favignana, venerdì 13 settembre alle ore 21.00 la suggestiva cornice di Piazza Madrice ospiterà il concerto degli Swingrowers, una delle band più innovative e dinamiche del panorama musicale contemporaneo. Il gruppo, noto per la sua capacità unica di fondere sonorità pop con influenze vintage, si è affermato a livello internazionale grazie ai quattro album in studio, che hanno contribuito a definire un nuovo genere musicale. Con tournée all´attivo in Nord America, Europa, Giappone, Russia, India e Maldive, gli Swingrowers porteranno a Favignana la loro carica di energia e originalità.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la partecipazione del ballerino Mattia Zenzola, vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2022 e pluricampione italiano di danze latino-americane.

Un appuntamento che promette emozioni e spettacolarità, unendo musica e danza in un mix travolgente.