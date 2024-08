Inserita in Sport il 09/08/2024 da Patrizia Carcagno Gran Galà della pallavolo Siciliana Oggi è il gran giorno, finalmente dopo mesi di lavoro è arrivato il 9 agosto, data del

Gran Galà della pallavolo Siciliana.

Oggi a Marsala, arriveranno moltissimi ex atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, protagonisti

della pallavolo in Sicilia negli anni 70/80/90.

Come ci dice Rossana Caleca, del comitato organizzatore “è stato difficile cercare di

rintracciare i protagonisti, in quanto stiamo parlando di giocatori che non vedevamo da

tantissimo tempo e dislocati in tutta la Sicilia, ma è stato poi molto gratificante sapere

che sarebbero intervenuti al grande evento”.

Voglio ringraziare i miei soci nell´organizzazione, Santino Atria di Partanna, Maurizio

Falco di Marsala, Salvino Lo Forti di Campobello, Simone Tramuta di Mazara nonché

Speranza Maiello e Tani Frinzi Russo di Sciacca, con loro abbiamo fatto una cosa che

durerà nel tempo nei ricordi di tutti.

Nel corso della serata, verranno premiati e ricordati molti protagonisti della pallavolo,

mentre saranno presenti gli ex Nazionali Nello Greco e Massimo Castagna.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare i vari sponsor che hanno permesso di

organizzare l´evento, come Dret System , Atria Made in Paint, Selmar, Autostore Conc.

Evo e Katia Store.