Inserita in Cultura il 15/06/2024 da Lisa Di Giovanni Giulio Di Luzio esplora il passato ribelle nel suo nuovo romanzo Dopo una serie di pubblicazioni di grande rilievo civile, Giulio Di Luzio torna a coinvolgere i suoi lettori con “Gli anni della disobbedienza”, un romanzo che si intreccia tra personali rivolte e collettivi desideri di cambiamento. Il libro è disponibile da maggio 2024, edito da I Libri di Icaro.



Ambientato nell´effervescente contesto degli anni ´80, il romanzo si apre con un vibrante dialogo guidato da don Salvatore, un prete non convenzionale, simbolo di un´epoca di grande fermento sociale. Egli sfida i protagonisti a diventare obiettori di coscienza, innescando una serie di eventi che si sviluppano attorno al rifiuto del servizio militare e all´impegno verso i diritti civili.



“Gli anni della disobbedienza” è più di un semplice racconto di formazione; è un viaggio attraverso le complesse dinamiche dell´età adulta, dove ogni scelta risuona con le eco di delusioni passate e speranze per il futuro. Il protagonista, Roberto, affronta una crisi di mezza età che lo spinge a riconsiderare il suo passato, i suoi sogni e i suoi valori, attraverso una narrazione che abbraccia amore, perdita e redenzione.



Il romanzo offre un´analisi profonda e poliedrica di temi come il disagio mentale, la violenza sessuale, e l´importanza di un´autentica sessualità, trattati con la sensibilità che caratterizza le opere di Di Luzio. Attraverso i personaggi, il lettore è invitato a riflettere sul significato della disobbedienza come forma di resistenza all´omologazione e come catalizzatore di cambiamento sociale.



Il libro si articola in due parti, una dedicata al passato tumultuoso del protagonista e l´altra al suo presente, cercando di trovare un equilibrio tra il dolore e la possibilità di guarigione. Il tutto è arricchito da una narrazione che alterna momenti di intensa emotività a riflessioni più intime e personali.



“Gli anni della disobbedienza” è disponibile sul sito della casa editrice e nelle principali librerie dal 15 maggio 2024. Un´opera destinata a un vasto pubblico, che intreccia con maestria incertezza e verità, spingendo il lettore a confrontarsi con le scelte fondamentali della vita.



Giulio Di Luzio, autore pugliese con un´ampia bibliografia di opere civili, continua a esplorare temi di rilevanza sociale e storica nei suoi romanzi. Attivo anche come giornalista, Di Luzio ha una profonda esperienza nel reportage su temi internazionali, inclusi il conflitto ucraino e le dinamiche tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti.



