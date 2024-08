Inserita in Tempo libero il 06/08/2024 da Patrizia Carcagno Successo straordinario per il concerto di RAF "Self Control 40th Tour" a Pantelleria. Grande successo del concerto di RAF tenutosi ieri sera sull´ Isola di Pantelleria in Piazza Cavour, nell´ambito del suo tour "Self Control 40th Tour".

L´evento ha registrato un´affluenza straordinaria, con la piazza gremita di spettatori entusiasti, creando un´atmosfera unica e coinvolgente.

RAF ha regalato al pubblico una performance memorabile, ripercorrendo i suoi più grandi successi e celebrando i 40 anni di carriera con energia e passione.

I presenti hanno potuto godere di una serata indimenticabile, grazie anche all´ottima organizzazione e alla collaborazione di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per garantire la riuscita dell´evento.

L´amministrazione comunale desidera esprimere la propria gratitudine a RAF e al suo team per aver scelto l´isola di Pantelleria come tappa del loro tour celebrativo, offrendo alla comunità un´esperienza musicale di altissimo livello.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i cittadini, ai turisti e agli appassionati di musica che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta il forte spirito di accoglienza e di partecipazione che caratterizza l´isola.