Inserita in Politica il 05/08/2024 da Patrizia Carcagno Progetto Equality Centro Estivo Ecce Homo Nell’ambito del progetto “Equality” realizzato dall’A.N.A.S Sicilia in data 2 agosto 2024 con successo si è concluso il campo estivo realizzato presso la sede Ecce Homo dell’I.C.S. Vann’Antò.



Destinatari del servizio sono stati i minori in stato di svantaggio e difficoltà residenti nel comune di Ragusa. Durante il campo sono state svolte attività laboratoriali ove i bambini hanno potuto esprimere la loro creatività, manualità, sperimentare ed esprimere sé stessi attraverso l’esperienza di luoghi, la conoscenza, la condivisione e la socializzazione. Il principio fondante “saper fare” e “saper essere”, per incrementare le abilità richieste favorendo la conoscenza critica.



Un particolare ringraziamento va all’amministrazione comunale che ha collaborato attivamente e al Dirigente Scolastico della scuola che ha creduto in questa attività educativo didattica offrendo gratuitamente i locali del plesso Ecce Homo.



Un sentito grazie a tutti i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di questa esperienza unica.