Inserita in Cultura il 12/07/2024 da Lisa Di Giovanni Giuseppe Fisicaro: l´imprenditore siciliano premiato come ´Digital Publishing Company of the Year´ a Dubai Un traguardo significativo per Digital Noises. Grazie al notevole impegno e agli straordinari risultati ottenuti nell´ultimo anno in Asia, soprattutto in India e Vietnam, Digital Noises è stata premiata il 5 maggio presso l’Hotel Raffles di Dubai con il titolo di "Digital Publishing Company of the Year". Il CEO e fondatore, Giuseppe Fisicaro, ha ricevuto il riconoscimento da Corporate LiveWire, un´agenzia britannica di comunicazione specializzata nel monitoraggio di imprese in vari settori a livello globale.



"È stata un´emozione incredibile," ha dichiarato Fisicaro, "perché ho percepito che il nostro impegno degli ultimi anni è stato riconosciuto a livello internazionale. Il mercato digitale ha raggiunto volumi significativi e, grazie al supporto del nostro team, i clienti hanno ottenuto risultati sorprendenti. Le regole nel digitale cambiano così rapidamente che già si parla di ´vecchio´ o ´primo´ digitale rispetto al nuovo - prosegue. Le piattaforme evolvono, alcune cessano di essere efficaci, altre migliorano e nuove entrano nel mercato. Il nostro supporto è cruciale perché ci aggiorniamo costantemente, rimaniamo vigili e studiamo senza sosta per ottimizzare il nostro livello di servizio. Ormai siamo una piccola multinazionale, con una sede in Francia e altre in fase di definizione. Il nostro obiettivo è creare un brand riconoscibile globalmente, con sedi in tutto il mondo che diventino punti di riferimento per chi opera nel business digitale."



Negli ultimi anni, Digital Noises ha ottenuto grandi successi specializzandosi nel posizionamento di clienti sulla piattaforma YouTube e nella gestione dei loro canali. Il portfolio di clienti include nomi di spicco come Gianluca Grignani, Marco Masini, Umberto Tozzi e Mario Venuti. Tra i progetti recenti, si annovera la collaborazione con Warner Music Italia per il progetto ´StoriaBertè´ di Loredana Bertè e la gestione dei canali YouTube di artisti come Donatella Rettore, Pino Daniele, Irene Grandi, e dei cataloghi storici di Claudio Villa, Fred Buscaglione, Nilla Pizzi e Domenico Modugno.