Il Vescovo in Tribunale a Marsala: "giustizia e grammatica dell´umano in questo luogo". «In genere quando si entra nel Tribunale si entra con un senso di timore. Oggi qui sperimentiamo che dentro questo luogo dove si rispettano le leggi c'è, però, anche una grande umanità». Lo ha detto il Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella, in visita -il 25 Giugno- presso il Tribunale di Marsala.

L’iniziativa è stata del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala, del Tribunale e della Procura.



Monsignor Giurdanella è stato accolto dal presidente del Tribunale Alessandra Camassa e si è poi soffermato nell’atrio del palazzo per incontrare magistrati e dipendenti del Tribunale e della Procura.



«Qui dentro si coniuga la giustizia e la grammatica dell’umano che è l’abc delle nostre relazioni – ha detto il Vescovo – qui non si amministra solo la giustizia, si danno sanzioni e pene, ma il Tribunale in un territorio ha una forte valenza educativa ed evocativa».



Monsignor Giurdanella ha poi fatto visita nelle aule del Tribunale, alla nursery, alle sale d’ascolto per i minori e poi in Procura, accompagnato dal procuratore capo Fernando Asaro, ha incontrato i singoli sostituti procuratori.