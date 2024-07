Inserita in Cronaca il 04/07/2024 da Patrizia Carcagno S.P.C.S. affiliata Anas tra le associazioni invitate alla conferenza stampa di presentazione del piano antincendio del Comune di Palermo Anche la S.P.C.S. affiliata Anas tra le associazioni che, il 1° di Luglio, sono state invitate alla conferenza stampa di presentazione del piano antincendio del comune di Palermo.



Previste anche telecamere termiche per la Città -collegate alla control room del comando della Polizia municipale-.



La S.P.C.S. è tra le associazioni che effettuano giornalmente il monitoraggio del territorio per la prevenzione degli incendi.